TDG: Transdigm Group Incorporated
1287.97 USD 11.83 (0.93%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TDG hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1272.25 bis zu einem Hoch von 1289.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Transdigm Group Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TDG News
- TransDigm Group ändert Kreditvertrag zur Zinsanpassung und Verlängerung von Laufzeitkrediten
- TransDigm Group amends credit agreement to reprice and extend term loans
- Jefferies senkt Kursziel für TransDigm auf 1.490 Dollar wegen Sorgen im Aftermarket-Geschäft
- TransDigm stock price target lowered to $1,490 by Jefferies on aftermarket concerns
- TransDigm: Direktor verkauft Aktien im Wert von 6,38 Millionen US-Dollar
- TransDigm stock rating cut to Sector Perform by RBC on M&A uncertainty
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- TransDigm: More Debt And A Special Dividend (NYSE:TDG)
- HEICO stock maintains Neutral rating at UBS after strong Q3 results
- TransDigm declares $90 per share special cash dividend
- Toast, Amazon, Thermo Fisher Scientific On CNBC’s ‘Final Trades’ - TransDigm Gr (NYSE:TDG), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- MRCY Stock Surges 27% as Q4 Earnings and Revenue Beat Estimates
- TransDigm price target raised to $1,839 from $1,815 at UBS
- TransDigm (TDG) Loses 7.4% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- TransDigm (TDG) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- TransDigm: Buy The Dip On Disappointing Earnings (NYSE:TDG)
- TransDigm (TDG) Q3 Margin Hits 54%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- TransDigm Q3 Earnings Miss Estimates, Sales Increase Y/Y
- Axon Tops Q2 Earnings & Revenue Estimates, Raises 2025 Guidance
- TransDigm Group (TDG) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
Tagesspanne
1272.25 1289.93
Jahresspanne
1183.60 1623.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 1276.14
- Eröffnung
- 1275.96
- Bid
- 1287.97
- Ask
- 1288.27
- Tief
- 1272.25
- Hoch
- 1289.93
- Volumen
- 388
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- -2.02%
- 6-Monatsänderung
- -6.45%
- Jahresänderung
- -9.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K