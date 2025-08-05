KurseKategorien
TDG: Transdigm Group Incorporated

1287.97 USD 11.83 (0.93%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TDG hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1272.25 bis zu einem Hoch von 1289.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Transdigm Group Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1272.25 1289.93
Jahresspanne
1183.60 1623.82
Vorheriger Schlusskurs
1276.14
Eröffnung
1275.96
Bid
1287.97
Ask
1288.27
Tief
1272.25
Hoch
1289.93
Volumen
388
Tagesänderung
0.93%
Monatsänderung
-2.02%
6-Monatsänderung
-6.45%
Jahresänderung
-9.93%
