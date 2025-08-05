CotizacionesSecciones
TDG: Transdigm Group Incorporated

1276.14 USD 5.98 (0.47%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TDG de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1265.49, mientras que el máximo ha alcanzado 1292.52.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Transdigm Group Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
1265.49 1292.52
Rango anual
1183.60 1623.82
Cierres anteriores
1282.12
Open
1282.93
Bid
1276.14
Ask
1276.44
Low
1265.49
High
1292.52
Volumen
280
Cambio diario
-0.47%
Cambio mensual
-2.92%
Cambio a 6 meses
-7.31%
Cambio anual
-10.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B