TDG: Transdigm Group Incorporated
1276.14 USD 5.98 (0.47%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TDG de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1265.49, mientras que el máximo ha alcanzado 1292.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Transdigm Group Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TDG News
Rango diario
1265.49 1292.52
Rango anual
1183.60 1623.82
- Cierres anteriores
- 1282.12
- Open
- 1282.93
- Bid
- 1276.14
- Ask
- 1276.44
- Low
- 1265.49
- High
- 1292.52
- Volumen
- 280
- Cambio diario
- -0.47%
- Cambio mensual
- -2.92%
- Cambio a 6 meses
- -7.31%
- Cambio anual
- -10.76%
