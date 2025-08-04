Валюты / TDG
TDG: Transdigm Group Incorporated
1282.12 USD 7.80 (0.60%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TDG за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1279.63, а максимальная — 1304.32.
Следите за динамикой Transdigm Group Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1279.63 1304.32
Годовой диапазон
1183.60 1623.82
- Предыдущее закрытие
- 1289.92
- Open
- 1286.22
- Bid
- 1282.12
- Ask
- 1282.42
- Low
- 1279.63
- High
- 1304.32
- Объем
- 345
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- -2.46%
- 6-месячное изменение
- -6.87%
- Годовое изменение
- -10.34%
