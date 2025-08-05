Dövizler / TDG
TDG: Transdigm Group Incorporated
1281.85 USD 6.12 (0.48%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TDG fiyatı bugün -0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1273.60 ve Yüksek fiyatı olarak 1296.48 aralığında işlem gördü.
Transdigm Group Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
1273.60 1296.48
Yıllık aralık
1183.60 1623.82
- Önceki kapanış
- 1287.97
- Açılış
- 1294.13
- Satış
- 1281.85
- Alış
- 1282.15
- Düşük
- 1273.60
- Yüksek
- 1296.48
- Hacim
- 216
- Günlük değişim
- -0.48%
- Aylık değişim
- -2.48%
- 6 aylık değişim
- -6.89%
- Yıllık değişim
- -10.36%
21 Eylül, Pazar