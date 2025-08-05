Devises / TDG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TDG: Transdigm Group Incorporated
1281.85 USD 6.12 (0.48%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TDG a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1273.60 et à un maximum de 1296.48.
Suivez la dynamique Transdigm Group Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TDG Nouvelles
- TransDigm Group modifie son accord de crédit pour ajuster et prolonger ses prêts à terme
- TransDigm Group amends credit agreement to reprice and extend term loans
- Jefferies abaisse l’objectif de prix de l’action TransDigm à 1.490 $ en raison de préoccupations sur le marché secondaire
- TransDigm stock price target lowered to $1,490 by Jefferies on aftermarket concerns
- TransDigm stock rating cut to Sector Perform by RBC on M&A uncertainty
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.55%
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- TransDigm: More Debt And A Special Dividend (NYSE:TDG)
- HEICO stock maintains Neutral rating at UBS after strong Q3 results
- TransDigm declares $90 per share special cash dividend
- Toast, Amazon, Thermo Fisher Scientific On CNBC’s ‘Final Trades’ - TransDigm Gr (NYSE:TDG), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- MRCY Stock Surges 27% as Q4 Earnings and Revenue Beat Estimates
- TransDigm price target raised to $1,839 from $1,815 at UBS
- TransDigm (TDG) Loses 7.4% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- TransDigm (TDG) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- TransDigm: Buy The Dip On Disappointing Earnings (NYSE:TDG)
- TransDigm (TDG) Q3 Margin Hits 54%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- TransDigm Q3 Earnings Miss Estimates, Sales Increase Y/Y
- Axon Tops Q2 Earnings & Revenue Estimates, Raises 2025 Guidance
- TransDigm Group (TDG) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates
- TransDigm Q3 2025 slides: revenue up 9.3%, stock falls despite raised guidance
Range quotidien
1273.60 1296.48
Range Annuel
1183.60 1623.82
- Clôture Précédente
- 1287.97
- Ouverture
- 1294.13
- Bid
- 1281.85
- Ask
- 1282.15
- Plus Bas
- 1273.60
- Plus Haut
- 1296.48
- Volume
- 216
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- -2.48%
- Changement à 6 Mois
- -6.89%
- Changement Annuel
- -10.36%
20 septembre, samedi