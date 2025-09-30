CotaçõesSeções
T-PA
T-PA: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter

21.14 USD 0.06 (0.28%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do T-PA para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.12 e o mais alto foi 21.25.

Veja a dinâmica do par de moedas AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de T-PA hoje?

Hoje AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) está avaliado em 21.14. O instrumento é negociado dentro de -0.28%, o fechamento de ontem foi 21.20, e o volume de negociação atingiu 82. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de T-PA em tempo real.

As ações de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter pagam dividendos?

Atualmente AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter está avaliado em 21.14. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.12% e USD. Monitore os movimentos de T-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de T-PA?

Você pode comprar ações de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) pelo preço atual 21.14. Ordens geralmente são executadas perto de 21.14 ou 21.44, enquanto 82 e -0.52% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de T-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de T-PA?

Investir em AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter envolve considerar a faixa anual 19.50 - 21.75 e o preço atual 21.14. Muitos comparam 3.12% e 5.12% antes de enviar ordens em 21.14 ou 21.44. Estude as mudanças diárias de preço de T-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AT&T INC.?

O maior preço de AT&T INC. (T-PA) no último ano foi 21.75. As ações oscilaram bastante dentro de 19.50 - 21.75, e a comparação com 21.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AT&T INC.?

O menor preço de AT&T INC. (T-PA) no ano foi 19.50. A comparação com o preço atual 21.14 e 19.50 - 21.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de T-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de T-PA?

No passado AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.20 e 5.12% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.12 21.25
Faixa anual
19.50 21.75
Fechamento anterior
21.20
Open
21.25
Bid
21.14
Ask
21.44
Low
21.12
High
21.25
Volume
82
Mudança diária
-0.28%
Mudança mensal
3.12%
Mudança de 6 meses
5.12%
Mudança anual
5.12%
