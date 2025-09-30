- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
T-PA: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
A taxa do T-PA para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.12 e o mais alto foi 21.25.
Veja a dinâmica do par de moedas AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de T-PA hoje?
Hoje AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) está avaliado em 21.14. O instrumento é negociado dentro de -0.28%, o fechamento de ontem foi 21.20, e o volume de negociação atingiu 82. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de T-PA em tempo real.
As ações de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter pagam dividendos?
Atualmente AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter está avaliado em 21.14. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.12% e USD. Monitore os movimentos de T-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de T-PA?
Você pode comprar ações de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) pelo preço atual 21.14. Ordens geralmente são executadas perto de 21.14 ou 21.44, enquanto 82 e -0.52% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de T-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de T-PA?
Investir em AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter envolve considerar a faixa anual 19.50 - 21.75 e o preço atual 21.14. Muitos comparam 3.12% e 5.12% antes de enviar ordens em 21.14 ou 21.44. Estude as mudanças diárias de preço de T-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AT&T INC.?
O maior preço de AT&T INC. (T-PA) no último ano foi 21.75. As ações oscilaram bastante dentro de 19.50 - 21.75, e a comparação com 21.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AT&T INC.?
O menor preço de AT&T INC. (T-PA) no ano foi 19.50. A comparação com o preço atual 21.14 e 19.50 - 21.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de T-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de T-PA?
No passado AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.20 e 5.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.20
- Open
- 21.25
- Bid
- 21.14
- Ask
- 21.44
- Low
- 21.12
- High
- 21.25
- Volume
- 82
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- 3.12%
- Mudança de 6 meses
- 5.12%
- Mudança anual
- 5.12%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4