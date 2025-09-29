CotizacionesSecciones
T-PA: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter

21.14 USD 0.06 (0.28%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de T-PA de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.12, mientras que el máximo ha alcanzado 21.25.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de T-PA hoy?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) se evalúa hoy en 21.14. El instrumento se negocia dentro de -0.28%; el cierre de ayer ha sido 21.20 y el volumen comercial ha alcanzado 82. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios T-PA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter se evalúa actualmente en 21.14. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.12% y USD. Monitoree los movimientos de T-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de T-PA?

Puede comprar acciones de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) al precio actual de 21.14. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.14 o 21.44, mientras que 82 y -0.52% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de T-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de T-PA?

Invertir en AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter implica tener en cuenta el rango anual 19.50 - 21.75 y el precio actual 21.14. Muchos comparan 3.12% y 5.12% antes de colocar órdenes en 21.14 o 21.44. Estudie los cambios diarios de precios de T-PA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AT&T INC.?

El precio más alto de AT&T INC. (T-PA) en el último año ha sido 21.75. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.50 - 21.75, una comparación con 21.20 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AT&T INC.?

El precio más bajo de AT&T INC. (T-PA) para el año ha sido 19.50. La comparación con los actuales 21.14 y 19.50 - 21.75 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de T-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de T-PA?

En el pasado, AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.20 y 5.12% después de las acciones corporativas.

Rango diario
21.12 21.25
Rango anual
19.50 21.75
Cierres anteriores
21.20
Open
21.25
Bid
21.14
Ask
21.44
Low
21.12
High
21.25
Volumen
82
Cambio diario
-0.28%
Cambio mensual
3.12%
Cambio a 6 meses
5.12%
Cambio anual
5.12%
