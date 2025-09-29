报价部分
货币 / T-PA
T-PA: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter

21.14 USD 0.06 (0.28%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日T-PA汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点21.12和高点21.25进行交易。

关注AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

T-PA股票今天的价格是多少？

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter股票今天的定价为21.14。它在-0.28%范围内交易，昨天的收盘价为21.20，交易量达到82。T-PA的实时价格图表显示了这些更新。

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter股票是否支付股息？

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter目前的价值为21.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.12%和USD。实时查看图表以跟踪T-PA走势。

如何购买T-PA股票？

您可以以21.14的当前价格购买AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter股票。订单通常设置在21.14或21.44附近，而82和-0.52%显示市场活动。立即关注T-PA的实时图表更新。

如何投资T-PA股票？

投资AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter需要考虑年度范围19.50 - 21.75和当前价格21.14。许多人在以21.14或21.44下订单之前，会比较3.12%和。实时查看T-PA价格图表，了解每日变化。

AT&T INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AT&T INC.的最高价格是21.75。在19.50 - 21.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter的绩效。

AT&T INC.股票的最低价格是多少？

AT&T INC.（T-PA）的最低价格为19.50。将其与当前的21.14和19.50 - 21.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看T-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

T-PA股票是什么时候拆分的？

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.20和5.12%中可见。

日范围
21.12 21.25
年范围
19.50 21.75
前一天收盘价
21.20
开盘价
21.25
卖价
21.14
买价
21.44
最低价
21.12
最高价
21.25
交易量
82
日变化
-0.28%
月变化
3.12%
6个月变化
5.12%
年变化
5.12%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值