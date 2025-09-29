- 概要
T-PA: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
T-PAの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり21.12の安値と21.25の高値で取引されました。
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
T-PA株の現在の価格は？
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interの株価は本日21.14です。-0.28%内で取引され、前日の終値は21.20、取引量は82に達しました。T-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interの株は配当を出しますか？
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interの現在の価格は21.14です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.12%やUSDにも注目します。T-PAの動きはライブチャートで確認できます。
T-PA株を買う方法は？
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interの株は現在21.14で購入可能です。注文は通常21.14または21.44付近で行われ、82や-0.52%が市場の動きを示します。T-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
T-PA株に投資する方法は？
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interへの投資では、年間の値幅19.50 - 21.75と現在の21.14を考慮します。注文は多くの場合21.14や21.44で行われる前に、3.12%や5.12%と比較されます。T-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AT&T INC.の株の最高値は？
AT&T INC.の過去1年の最高値は21.75でした。19.50 - 21.75内で株価は大きく変動し、21.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AT&T INC.の株の最低値は？
AT&T INC.(T-PA)の年間最安値は19.50でした。現在の21.14や19.50 - 21.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。T-PAの動きはライブチャートで確認できます。
T-PAの株式分割はいつ行われましたか？
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.20、5.12%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.20
- 始値
- 21.25
- 買値
- 21.14
- 買値
- 21.44
- 安値
- 21.12
- 高値
- 21.25
- 出来高
- 82
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- 3.12%
- 6ヶ月の変化
- 5.12%
- 1年の変化
- 5.12%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
