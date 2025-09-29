AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interの現在の価格は21.14です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.12%やUSDにも注目します。T-PAの動きはライブチャートで確認できます。

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interへの投資では、年間の値幅19.50 - 21.75と現在の21.14を考慮します。注文は多くの場合21.14や21.44で行われる前に、3.12%や5.12%と比較されます。T-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AT&T INC.の過去1年の最高値は21.75でした。19.50 - 21.75内で株価は大きく変動し、21.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AT&T INC.の株の最低値は？

AT&T INC.(T-PA)の年間最安値は19.50でした。現在の21.14や19.50 - 21.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。T-PAの動きはライブチャートで確認できます。