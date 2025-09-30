QuotazioniSezioni
T-PA
T-PA: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter

21.14 USD 0.06 (0.28%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio T-PA ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.12 e ad un massimo di 21.25.

Segui le dinamiche di AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni T-PA oggi?

Oggi le azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter sono prezzate a 21.14. Viene scambiato all'interno di -0.28%, la chiusura di ieri è stata 21.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 82. Il grafico dei prezzi in tempo reale di T-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter pagano dividendi?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter è attualmente valutato a 21.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di T-PA.

Come acquistare azioni T-PA?

Puoi acquistare azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter al prezzo attuale di 21.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.14 o 21.44, mentre 82 e -0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di T-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni T-PA?

Investire in AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter implica considerare l'intervallo annuale 19.50 - 21.75 e il prezzo attuale 21.14. Molti confrontano 3.12% e 5.12% prima di effettuare ordini su 21.14 o 21.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di T-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AT&T INC.?

Il prezzo massimo di AT&T INC. nell'ultimo anno è stato 21.75. All'interno di 19.50 - 21.75, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AT&T INC.?

Il prezzo più basso di AT&T INC. (T-PA) nel corso dell'anno è stato 19.50. Confrontandolo con gli attuali 21.14 e 19.50 - 21.75 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda T-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di T-PA?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.20 e 5.12%.

Intervallo Giornaliero
21.12 21.25
Intervallo Annuale
19.50 21.75
Chiusura Precedente
21.20
Apertura
21.25
Bid
21.14
Ask
21.44
Minimo
21.12
Massimo
21.25
Volume
82
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
3.12%
Variazione Semestrale
5.12%
Variazione Annuale
5.12%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4