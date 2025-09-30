- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
T-PA: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
Il tasso di cambio T-PA ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.12 e ad un massimo di 21.25.
Segui le dinamiche di AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni T-PA oggi?
Oggi le azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter sono prezzate a 21.14. Viene scambiato all'interno di -0.28%, la chiusura di ieri è stata 21.20 e il volume degli scambi ha raggiunto 82. Il grafico dei prezzi in tempo reale di T-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter pagano dividendi?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter è attualmente valutato a 21.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di T-PA.
Come acquistare azioni T-PA?
Puoi acquistare azioni AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter al prezzo attuale di 21.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.14 o 21.44, mentre 82 e -0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di T-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni T-PA?
Investire in AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter implica considerare l'intervallo annuale 19.50 - 21.75 e il prezzo attuale 21.14. Molti confrontano 3.12% e 5.12% prima di effettuare ordini su 21.14 o 21.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di T-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AT&T INC.?
Il prezzo massimo di AT&T INC. nell'ultimo anno è stato 21.75. All'interno di 19.50 - 21.75, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.20 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AT&T INC.?
Il prezzo più basso di AT&T INC. (T-PA) nel corso dell'anno è stato 19.50. Confrontandolo con gli attuali 21.14 e 19.50 - 21.75 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda T-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di T-PA?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.20 e 5.12%.
- Chiusura Precedente
- 21.20
- Apertura
- 21.25
- Bid
- 21.14
- Ask
- 21.44
- Minimo
- 21.12
- Massimo
- 21.25
- Volume
- 82
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 3.12%
- Variazione Semestrale
- 5.12%
- Variazione Annuale
- 5.12%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4