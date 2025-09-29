- Обзор рынка
T-PA: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
Курс T-PA за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.12, а максимальная — 21.25.
Следите за динамикой AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций T-PA сегодня?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) сегодня оценивается на уровне 21.17. Инструмент торгуется в пределах -0.14%, вчерашнее закрытие составило 21.20, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике T-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter в настоящее время оценивается в 21.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.27% и USD. Отслеживайте движения T-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции T-PA?
Вы можете купить акции AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) по текущей цене 21.17. Ордера обычно размещаются около 21.17 или 21.47, тогда как 75 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения T-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции T-PA?
Инвестирование в AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter предполагает учет годового диапазона 19.50 - 21.75 и текущей цены 21.17. Многие сравнивают 3.27% и 5.27% перед размещением ордеров на 21.17 или 21.47. Изучайте ежедневные изменения цены T-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AT&T INC.?
Самая высокая цена AT&T INC. (T-PA) за последний год составила 21.75. Акции заметно колебались в пределах 19.50 - 21.75, сравнение с 21.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AT&T INC.?
Самая низкая цена AT&T INC. (T-PA) за год составила 19.50. Сравнение с текущими 21.17 и 19.50 - 21.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения T-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций T-PA?
В прошлом AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.20 и 5.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.20
- Open
- 21.25
- Bid
- 21.17
- Ask
- 21.47
- Low
- 21.12
- High
- 21.25
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 3.27%
- 6-месячное изменение
- 5.27%
- Годовое изменение
- 5.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%