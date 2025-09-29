КотировкиРазделы
Валюты / T-PA
T-PA: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter

21.17 USD 0.03 (0.14%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс T-PA за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.12, а максимальная — 21.25.

Следите за динамикой AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций T-PA сегодня?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) сегодня оценивается на уровне 21.17. Инструмент торгуется в пределах -0.14%, вчерашнее закрытие составило 21.20, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике T-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter в настоящее время оценивается в 21.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.27% и USD. Отслеживайте движения T-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции T-PA?

Вы можете купить акции AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) по текущей цене 21.17. Ордера обычно размещаются около 21.17 или 21.47, тогда как 75 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения T-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции T-PA?

Инвестирование в AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter предполагает учет годового диапазона 19.50 - 21.75 и текущей цены 21.17. Многие сравнивают 3.27% и 5.27% перед размещением ордеров на 21.17 или 21.47. Изучайте ежедневные изменения цены T-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AT&T INC.?

Самая высокая цена AT&T INC. (T-PA) за последний год составила 21.75. Акции заметно колебались в пределах 19.50 - 21.75, сравнение с 21.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AT&T INC.?

Самая низкая цена AT&T INC. (T-PA) за год составила 19.50. Сравнение с текущими 21.17 и 19.50 - 21.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения T-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций T-PA?

В прошлом AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.20 и 5.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.12 21.25
Годовой диапазон
19.50 21.75
Предыдущее закрытие
21.20
Open
21.25
Bid
21.17
Ask
21.47
Low
21.12
High
21.25
Объем
75
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
3.27%
6-месячное изменение
5.27%
Годовое изменение
5.27%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.