T-PA: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter

21.14 USD 0.06 (0.28%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von T-PA hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.12 bis zu einem Hoch von 21.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von T-PA heute?

Die Aktie von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) notiert heute bei 21.14. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.20 und das Handelsvolumen erreichte 82. Das Live-Chart von T-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie T-PA Dividenden?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter wird derzeit mit 21.14 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von T-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich T-PA-Aktien?

Sie können Aktien von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) zum aktuellen Kurs von 21.14 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.14 oder 21.44 platziert, während 82 und -0.52% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von T-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in T-PA-Aktien?

Bei einer Investition in AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter müssen die jährliche Spanne 19.50 - 21.75 und der aktuelle Kurs 21.14 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.12% und 5.12%, bevor sie Orders zu 21.14 oder 21.44 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von T-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AT&T INC.?

Der höchste Kurs von AT&T INC. (T-PA) im vergangenen Jahr lag bei 21.75. Innerhalb von 19.50 - 21.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AT&T INC.?

Der niedrigste Kurs von AT&T INC. (T-PA) im Laufe des Jahres betrug 19.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.14 und der Spanne 19.50 - 21.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von T-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von T-PA statt?

AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.20 und 5.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.12 21.25
Jahresspanne
19.50 21.75
Vorheriger Schlusskurs
21.20
Eröffnung
21.25
Bid
21.14
Ask
21.44
Tief
21.12
Hoch
21.25
Volumen
82
Tagesänderung
-0.28%
Monatsänderung
3.12%
6-Monatsänderung
5.12%
Jahresänderung
5.12%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4