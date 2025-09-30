- Übersicht
T-PA: AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter
Der Wechselkurs von T-PA hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.12 bis zu einem Hoch von 21.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von T-PA heute?
Die Aktie von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) notiert heute bei 21.14. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.20 und das Handelsvolumen erreichte 82. Das Live-Chart von T-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie T-PA Dividenden?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter wird derzeit mit 21.14 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von T-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich T-PA-Aktien?
Sie können Aktien von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter (T-PA) zum aktuellen Kurs von 21.14 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.14 oder 21.44 platziert, während 82 und -0.52% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von T-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in T-PA-Aktien?
Bei einer Investition in AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter müssen die jährliche Spanne 19.50 - 21.75 und der aktuelle Kurs 21.14 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.12% und 5.12%, bevor sie Orders zu 21.14 oder 21.44 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von T-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AT&T INC.?
Der höchste Kurs von AT&T INC. (T-PA) im vergangenen Jahr lag bei 21.75. Innerhalb von 19.50 - 21.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AT&T INC.?
Der niedrigste Kurs von AT&T INC. (T-PA) im Laufe des Jahres betrug 19.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.14 und der Spanne 19.50 - 21.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von T-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von T-PA statt?
AT&T Inc Depositary Shares, each representing a 1/1,000th inter hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.20 und 5.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.20
- Eröffnung
- 21.25
- Bid
- 21.14
- Ask
- 21.44
- Tief
- 21.12
- Hoch
- 21.25
- Volumen
- 82
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 3.12%
- 6-Monatsänderung
- 5.12%
- Jahresänderung
- 5.12%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4