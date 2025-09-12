Moedas / T
T: AT&T Inc
29.54 USD 0.20 (0.68%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do T para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.25 e o mais alto foi 29.58.
Veja a dinâmica do par de moedas AT&T Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
T Notícias
- Analista da Bernstein mantém classificação de Outperform para ações da AT&T com preço-alvo de US$ 32
- Raymond James eleva preço-alvo das ações da AT&T para US$ 33 com base em perspectivas de crescimento
- Token Cat Limited concorda em vender subsidiárias por US$ 1 pendente de aprovação dos acionistas
- Is AT&T (T) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Preço-alvo das ações da Apple elevado para US$ 305 pela Tigress devido à inovação em IA
- KeyBanc eleva preço-alvo das ações da SBA Communications para US$ 325
- EchoStar CEO Akhavan sells $17.6m in shares
- Echostar Corp (SATS) COO Paul Gaske sells shares worth $778,190
- Avaliação da Apple mantida pela Evercore ISI em meio a fortes promoções de operadoras
- Verizon vs. T-Mobile: Which Telecom Stock Should You Bet On?
- Built for the Rate Cut Cycle: The Case for MO, AT&T, and CVX - TipRanks.com
- AT&T’s harsh new policy for employees hits a snag
- T vs TMUS: Which Telecom Stock is a Smart Investment Right Now?
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- Buy The Dip: 2 REITs Selling At Fire-Sale Prices
- EchoStar expects to have $24 billion in cash after spectrum sales, debt payments
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
Faixa diária
29.25 29.58
Faixa anual
21.05 29.79
- Fechamento anterior
- 29.34
- Open
- 29.25
- Bid
- 29.54
- Ask
- 29.84
- Low
- 29.25
- High
- 29.58
- Volume
- 23.711 K
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- 0.82%
- Mudança de 6 meses
- 4.01%
- Mudança anual
- 34.70%
