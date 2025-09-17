QuotazioniSezioni
Valute / T
Tornare a Azioni

T: AT&T Inc

28.99 USD 0.21 (0.72%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio T ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.92 e ad un massimo di 29.28.

Segui le dinamiche di AT&T Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

T News

Intervallo Giornaliero
28.92 29.28
Intervallo Annuale
21.05 29.79
Chiusura Precedente
29.20
Apertura
29.28
Bid
28.99
Ask
29.29
Minimo
28.92
Massimo
29.28
Volume
24.646 K
Variazione giornaliera
-0.72%
Variazione Mensile
-1.06%
Variazione Semestrale
2.08%
Variazione Annuale
32.19%
20 settembre, sabato