T: AT&T Inc
28.99 USD 0.21 (0.72%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio T ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.92 e ad un massimo di 29.28.
Segui le dinamiche di AT&T Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
28.92 29.28
Intervallo Annuale
21.05 29.79
- Chiusura Precedente
- 29.20
- Apertura
- 29.28
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Minimo
- 28.92
- Massimo
- 29.28
- Volume
- 24.646 K
- Variazione giornaliera
- -0.72%
- Variazione Mensile
- -1.06%
- Variazione Semestrale
- 2.08%
- Variazione Annuale
- 32.19%
20 settembre, sabato