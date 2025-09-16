Währungen / T
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
T: AT&T Inc
29.20 USD 0.34 (1.15%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von T hat sich für heute um -1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.14 bis zu einem Hoch von 29.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die AT&T Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
T News
- 2 Bargain Stocks For Investors on a Budget
- AT&T (T) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- This satellite stock could benefit from a booming $200 billion opportunity
- US corporate bond dealmaking jumps day after Fed rate cut
- AT&T plans to sell at least $4 billion in investment-grade bonds - Bloomberg
- T-Mobile steigert Quartalsdividende um 16 % auf 1,02 US-Dollar je Aktie
- T Integrates AI to Enhance Client Service: Will it Boost User Growth?
- Bernstein bestätigt Outperform-Rating für AT&T-Aktie mit Kursziel von 32 US-Dollar
- Bernstein analyst reiterates Outperform rating on AT&T stock at $32 target
- Wachstumsaussichten: Raymond James hebt Kursziel für AT&T auf 33 US-Dollar an
- AT&T stock price target raised to $33 by Raymond James on growth outlook
- Token Cat verkauft Tochtergesellschaften für 1 US-Dollar – Zustimmung der Aktionäre ausstehend
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Is AT&T (T) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- KI-Innovationen: Tigress erhöht Apple-Kursziel auf 305 US-Dollar/n
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- SBA Communications: KeyBanc erhöht Kursziel deutlich auf 325 Dollar
- SBA Communications stock price target raised to $325 from $280 at KeyBanc
- EchoStar CEO Akhavan sells $17.6m in shares
- Echostar: COO Paul Gaske veräußert Aktienpaket im Wert von 778.190 US-Dollar
- Echostar Corp (SATS) COO Paul Gaske sells shares worth $778,190
- Starke Mobilfunk-Angebote stützen Apple: Evercore ISI bekräftigt Kaufempfehlung
Tagesspanne
29.14 29.46
Jahresspanne
21.05 29.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.54
- Eröffnung
- 29.35
- Bid
- 29.20
- Ask
- 29.50
- Tief
- 29.14
- Hoch
- 29.46
- Volumen
- 24.051 K
- Tagesänderung
- -1.15%
- Monatsänderung
- -0.34%
- 6-Monatsänderung
- 2.82%
- Jahresänderung
- 33.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K