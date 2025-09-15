Divisas / T
T: AT&T Inc
29.54 USD 0.20 (0.68%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de T de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.25, mientras que el máximo ha alcanzado 29.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AT&T Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
T News
- Token Cat Limited acuerda vender subsidiarias por 1 dólar pendiente de aprobación
- Is AT&T (T) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Objetivo de precio de las acciones de Apple elevado a 305 dólares por Tigress debido a la innovación en IA
- Tigress eleva precio objetivo de Apple a $305 por innovación en IA
- KeyBanc eleva el precio objetivo de SBA Communications a 325 dólares desde 280 dólares
- KeyBanc eleva precio objetivo de SBA Communications a $325 desde $280
- El director ejecutivo de EchoStar vende acciones por 17.600 millones de dólares
- COO de Echostar Corp (SATS) Paul Gaske vende acciones por valor de 778.190 dólares
- Calificación de acciones de Apple mantenida por Evercore ISI en medio de fuertes promociones de operadores
- Evercore ISI mantiene calificación de Apple ante fuertes promociones de operadores
- Verizon vs. T-Mobile: Which Telecom Stock Should You Bet On?
- Built for the Rate Cut Cycle: The Case for MO, AT&T, and CVX - TipRanks.com
- AT&T’s harsh new policy for employees hits a snag
- T vs TMUS: Which Telecom Stock is a Smart Investment Right Now?
- Aviat lanza solución de router LTE 5G para vehículos de emergencia
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- Buy The Dip: 2 REITs Selling At Fire-Sale Prices
- EchoStar expects to have $24 billion in cash after spectrum sales, debt payments
Rango diario
29.25 29.58
Rango anual
21.05 29.79
- Cierres anteriores
- 29.34
- Open
- 29.25
- Bid
- 29.54
- Ask
- 29.84
- Low
- 29.25
- High
- 29.58
- Volumen
- 23.711 K
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- 0.82%
- Cambio a 6 meses
- 4.01%
- Cambio anual
- 34.70%
