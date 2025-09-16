通貨 / T
T: AT&T Inc
29.20 USD 0.34 (1.15%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
Tの今日の為替レートは、-1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり29.14の安値と29.46の高値で取引されました。
AT&T Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
T News
- AT&T (T) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- This satellite stock could benefit from a booming $200 billion opportunity
- US corporate bond dealmaking jumps day after Fed rate cut
- AT&T、少なくとも40億ドルの投資適格債券を売却する計画 - Bloomberg
- AT&T plans to sell at least $4 billion in investment-grade bonds - Bloomberg
- T-Mobile、四半期配当を16%増の1株当たり1.02ドルに引き上げ
- T Integrates AI to Enhance Client Service: Will it Boost User Growth?
- バーンスタイン・アナリスト、AT&T株に32ドル目標で「アウトパフォーム」評価を維持
- Bernstein analyst reiterates Outperform rating on AT&T stock at $32 target
- レイモンド・ジェームズ、成長見通しによりAT&T株価目標を33ドルに引き上げ
- AT&T stock price target raised to $33 by Raymond James on growth outlook
- トークン・キャット、株主承認を条件に子会社を1ドルで売却へ
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Is AT&T (T) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- アップル株価目標、AIイノベーションによりTigressが305ドルに引き上げ
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- KeyBancがSBA Communicationsの目標株価を280ドルから325ドルに引き上げ
- SBA Communications stock price target raised to $325 from $280 at KeyBanc
- EchoStar CEO Akhavan sells $17.6m in shares
- Echostar Corp (SATS) COO Paul Gaske sells shares worth $778,190
- アップル株、キャリアの強力なプロモーションの中でエバコアISIが格付けを維持
1日のレンジ
29.14 29.46
1年のレンジ
21.05 29.79
- 以前の終値
- 29.54
- 始値
- 29.35
- 買値
- 29.20
- 買値
- 29.50
- 安値
- 29.14
- 高値
- 29.46
- 出来高
- 24.051 K
- 1日の変化
- -1.15%
- 1ヶ月の変化
- -0.34%
- 6ヶ月の変化
- 2.82%
- 1年の変化
- 33.15%
