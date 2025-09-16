クォートセクション
T: AT&T Inc

29.20 USD 0.34 (1.15%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

Tの今日の為替レートは、-1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり29.14の安値と29.46の高値で取引されました。

AT&T Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
29.14 29.46
1年のレンジ
21.05 29.79
以前の終値
29.54
始値
29.35
買値
29.20
買値
29.50
安値
29.14
高値
29.46
出来高
24.051 K
1日の変化
-1.15%
1ヶ月の変化
-0.34%
6ヶ月の変化
2.82%
1年の変化
33.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K