통화 / T
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
T: AT&T Inc
28.99 USD 0.21 (0.72%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
T 환율이 오늘 -0.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.92이고 고가는 29.28이었습니다.
AT&T Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
T News
- AT&T gives customers a genius new tool to stop unwanted calls
- KeyBanc, 파이버 우려 속 T-Mobile 주식 ’비중 축소’ 의견 유지
- KeyBanc reiterates Underweight rating on T-Mobile stock amid fiber concerns
- 2 Bargain Stocks For Investors on a Budget
- 삼성전자, 텔러스와 ’캐나다 최초’ AI 기반 RAN 지능형 컨트롤러 상용화
- AT&T(T.N), 50억 달러 대규모 채권 발행…네트워크 투자 재원 확보
- AT&T (T) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- This satellite stock could benefit from a booming $200 billion opportunity
- US corporate bond dealmaking jumps day after Fed rate cut
- AT&T, 최소 40억 달러 규모 투자 등급 채권 발행 계획
- AT&T plans to sell at least $4 billion in investment-grade bonds - Bloomberg
- T-Mobile, 분기 배당금 16% 인상…주당 1.02달러
- T Integrates AI to Enhance Client Service: Will it Boost User Growth?
- AT&T 주식 ’시장수익률 상회’ 유지, 목표가 32달러 - Bernstein
- Bernstein analyst reiterates Outperform rating on AT&T stock at $32 target
- AT&T 목표 주가, 레이먼드 제임스, 33달러로 상향 조정
- AT&T stock price target raised to $33 by Raymond James on growth outlook
- 토큰 캣, 자회사 매각 합의...주주 승인 대기
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Is AT&T (T) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- 애플 목표 주가, Tigress에서 AI 혁신으로 305달러로 상향
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- SBA 커뮤니케이션즈, 목표 주가 325달러로 상향
- SBA Communications stock price target raised to $325 from $280 at KeyBanc
일일 변동 비율
28.92 29.28
년간 변동
21.05 29.79
- 이전 종가
- 29.20
- 시가
- 29.28
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- 저가
- 28.92
- 고가
- 29.28
- 볼륨
- 24.646 K
- 일일 변동
- -0.72%
- 월 변동
- -1.06%
- 6개월 변동
- 2.08%
- 년간 변동율
- 32.19%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K