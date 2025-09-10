Валюты / T
T: AT&T Inc
29.34 USD 0.29 (0.98%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс T за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.20, а максимальная — 29.64.
Следите за динамикой AT&T Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости T
Дневной диапазон
29.20 29.64
Годовой диапазон
21.05 29.79
- Предыдущее закрытие
- 29.63
- Open
- 29.61
- Bid
- 29.34
- Ask
- 29.64
- Low
- 29.20
- High
- 29.64
- Объем
- 26.560 K
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- 3.31%
- Годовое изменение
- 33.79%
