T: AT&T Inc
28.99 USD 0.21 (0.72%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
T fiyatı bugün -0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.92 ve Yüksek fiyatı olarak 29.28 aralığında işlem gördü.
AT&T Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
T haberleri
- AT&T And Orange Stock: Same Same But Different (NYSE:T)
- Exclusive-Comcast plans to cut jobs at its biggest unit, housing broadband and pay TV, to centralize operations, source says
- AT&T gives customers a genius new tool to stop unwanted calls
- KeyBanc, fiber endişeleri nedeniyle T-Mobile hissesi için Düşük Ağırlık notunu koruyor
- KeyBanc reiterates Underweight rating on T-Mobile stock amid fiber concerns
- 2 Bargain Stocks For Investors on a Budget
- AT&T (T) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- This satellite stock could benefit from a booming $200 billion opportunity
- US corporate bond dealmaking jumps day after Fed rate cut
- AT&T en az 4 milyar dolarlık yatırım dereceli tahvil satmayı planlıyor - Bloomberg
- AT&T plans to sell at least $4 billion in investment-grade bonds - Bloomberg
- T-Mobile üç aylık temettüsünü %16 artırarak hisse başına 1,02 dolara yükseltti
- T Integrates AI to Enhance Client Service: Will it Boost User Growth?
- Bernstein analisti AT&T hissesi için 32 dolar hedefiyle Outperform notunu yineledi
- Bernstein analyst reiterates Outperform rating on AT&T stock at $32 target
- Raymond James, AT&T için hedef fiyatını büyüme beklentisiyle 33 dolara yükseltti
- AT&T stock price target raised to $33 by Raymond James on growth outlook
- Token Cat Limited, hissedar onayına bağlı olarak yan kuruluşlarını 1 dolara satmayı kabul etti
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Is AT&T (T) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- KeyBanc, SBA Communications için hedef fiyatı 280 dolardan 325 dolara yükseltti
- SBA Communications stock price target raised to $325 from $280 at KeyBanc
Günlük aralık
28.92 29.28
Yıllık aralık
21.05 29.79
- Önceki kapanış
- 29.20
- Açılış
- 29.28
- Satış
- 28.99
- Alış
- 29.29
- Düşük
- 28.92
- Yüksek
- 29.28
- Hacim
- 24.646 K
- Günlük değişim
- -0.72%
- Aylık değişim
- -1.06%
- 6 aylık değişim
- 2.08%
- Yıllık değişim
- 32.19%
21 Eylül, Pazar