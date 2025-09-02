Moedas / SIG
SIG: Signet Jewelers Limited
96.57 USD 2.01 (2.13%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SIG para hoje mudou para 2.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 94.74 e o mais alto foi 96.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Signet Jewelers Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIG Notícias
- Taylor Swift Said Yes—And This Stock Got Swept Off Its Feet - Signet Jewelers (NYSE:SIG)
- Signet Jewelers stock price target raised to $100 from $90 at BofA
- Wells Fargo raises Signet Jewelers stock price target to $90 on strong Q2
- Company News for Sep 3, 2025
- Dow Tumbles Around 250 Points: Investor Sentiment Edges Higher, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Salesforce (NYSE:CRM)
- Signet Jewelers Lifts 2026 Outlook
- Signet Jewelers: Surprisingly Resilient, Turning A Corner (NYSE:SIG)
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- What's Going On With Signet Jewelers Stock Today? - Signet Jewelers (NYSE:SIG)
- Signet Jewelers Limited (SIG) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Signet Jewelers: Strong Q2 Doesn't Undermine Lab-Grown Concern Yet (NYSE:SIG)
- Wall Street Lunch: PepsiCo Gains On News Of Elliott Investment's $4B Stake (undefined:PEP)
- Signet Tops Buy Point On Q2 Beat. Is This Chart Pattern Viable?
- Signet Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Same-Store Sales Up Y/Y
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Earnings call transcript: Signet Jewelers Q2 2025 beats EPS expectations
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Diamonds are selling again, as Signet sees sales growth. The stock has been surging.
- Top Stocks With Earnings This Week: Broadcom, NIO And More - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Signet (SIG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Signet Jewelers Posts 29% EPS Jump in Q2
- Signet Jewelers earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Signet Jewelers shares jump as Q2 results top estimates, outlook raised
Faixa diária
94.74 96.83
Faixa anual
45.55 106.28
- Fechamento anterior
- 94.56
- Open
- 95.64
- Bid
- 96.57
- Ask
- 96.87
- Low
- 94.74
- High
- 96.83
- Volume
- 507
- Mudança diária
- 2.13%
- Mudança mensal
- 6.54%
- Mudança de 6 meses
- 62.58%
- Mudança anual
- -1.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh