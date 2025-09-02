货币 / SIG
SIG: Signet Jewelers Limited
92.45 USD 0.08 (0.09%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SIG汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点90.24和高点92.69进行交易。
关注Signet Jewelers Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SIG新闻
- Taylor Swift Said Yes—And This Stock Got Swept Off Its Feet - Signet Jewelers (NYSE:SIG)
- Signet Jewelers stock price target raised to $100 from $90 at BofA
- Wells Fargo raises Signet Jewelers stock price target to $90 on strong Q2
- Company News for Sep 3, 2025
- Dow Tumbles Around 250 Points: Investor Sentiment Edges Higher, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Salesforce (NYSE:CRM)
- Signet Jewelers Lifts 2026 Outlook
- Signet Jewelers: Surprisingly Resilient, Turning A Corner (NYSE:SIG)
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- What's Going On With Signet Jewelers Stock Today? - Signet Jewelers (NYSE:SIG)
- Signet Jewelers Limited (SIG) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Signet Jewelers: Strong Q2 Doesn't Undermine Lab-Grown Concern Yet (NYSE:SIG)
- Wall Street Lunch: PepsiCo Gains On News Of Elliott Investment's $4B Stake (undefined:PEP)
- Signet Tops Buy Point On Q2 Beat. Is This Chart Pattern Viable?
- Signet Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Same-Store Sales Up Y/Y
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Earnings call transcript: Signet Jewelers Q2 2025 beats EPS expectations
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Diamonds are selling again, as Signet sees sales growth. The stock has been surging.
- Top Stocks With Earnings This Week: Broadcom, NIO And More - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Signet (SIG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Signet Jewelers Posts 29% EPS Jump in Q2
- Signet Jewelers earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Signet Jewelers shares jump as Q2 results top estimates, outlook raised
日范围
90.24 92.69
年范围
45.55 106.28
- 前一天收盘价
- 92.37
- 开盘价
- 92.41
- 卖价
- 92.45
- 买价
- 92.75
- 最低价
- 90.24
- 最高价
- 92.69
- 交易量
- 1.148 K
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 2.00%
- 6个月变化
- 55.64%
- 年变化
- -6.05%
