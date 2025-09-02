CotizacionesSecciones
SIG: Signet Jewelers Limited

94.56 USD 2.11 (2.28%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SIG de hoy ha cambiado un 2.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 92.81, mientras que el máximo ha alcanzado 96.37.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Signet Jewelers Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

SIG News

Rango diario
92.81 96.37
Rango anual
45.55 106.28
Cierres anteriores
92.45
Open
93.00
Bid
94.56
Ask
94.86
Low
92.81
High
96.37
Volumen
1.749 K
Cambio diario
2.28%
Cambio mensual
4.32%
Cambio a 6 meses
59.19%
Cambio anual
-3.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B