通貨 / SIG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SIG: Signet Jewelers Limited
96.86 USD 2.30 (2.43%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SIGの今日の為替レートは、2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり94.74の安値と97.88の高値で取引されました。
Signet Jewelers Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIG News
- Taylor Swift Said Yes—And This Stock Got Swept Off Its Feet - Signet Jewelers (NYSE:SIG)
- Signet Jewelers stock price target raised to $100 from $90 at BofA
- Wells Fargo raises Signet Jewelers stock price target to $90 on strong Q2
- Company News for Sep 3, 2025
- Dow Tumbles Around 250 Points: Investor Sentiment Edges Higher, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Salesforce (NYSE:CRM)
- Signet Jewelers Lifts 2026 Outlook
- Signet Jewelers: Surprisingly Resilient, Turning A Corner (NYSE:SIG)
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- What's Going On With Signet Jewelers Stock Today? - Signet Jewelers (NYSE:SIG)
- Signet Jewelers Limited (SIG) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Signet Jewelers: Strong Q2 Doesn't Undermine Lab-Grown Concern Yet (NYSE:SIG)
- Wall Street Lunch: PepsiCo Gains On News Of Elliott Investment's $4B Stake (undefined:PEP)
- Signet Tops Buy Point On Q2 Beat. Is This Chart Pattern Viable?
- Signet Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Same-Store Sales Up Y/Y
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Earnings call transcript: Signet Jewelers Q2 2025 beats EPS expectations
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Diamonds are selling again, as Signet sees sales growth. The stock has been surging.
- Top Stocks With Earnings This Week: Broadcom, NIO And More - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Signet (SIG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Signet Jewelers Posts 29% EPS Jump in Q2
- Signet Jewelers earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Signet Jewelers shares jump as Q2 results top estimates, outlook raised
1日のレンジ
94.74 97.88
1年のレンジ
45.55 106.28
- 以前の終値
- 94.56
- 始値
- 95.64
- 買値
- 96.86
- 買値
- 97.16
- 安値
- 94.74
- 高値
- 97.88
- 出来高
- 1.718 K
- 1日の変化
- 2.43%
- 1ヶ月の変化
- 6.86%
- 6ヶ月の変化
- 63.06%
- 1年の変化
- -1.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K