通貨 / SIG
SIG: Signet Jewelers Limited

96.86 USD 2.30 (2.43%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SIGの今日の為替レートは、2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり94.74の安値と97.88の高値で取引されました。

Signet Jewelers Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
94.74 97.88
1年のレンジ
45.55 106.28
以前の終値
94.56
始値
95.64
買値
96.86
買値
97.16
安値
94.74
高値
97.88
出来高
1.718 K
1日の変化
2.43%
1ヶ月の変化
6.86%
6ヶ月の変化
63.06%
1年の変化
-1.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K