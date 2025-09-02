Валюты / SIG
SIG: Signet Jewelers Limited
92.45 USD 0.08 (0.09%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIG за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.24, а максимальная — 92.69.
Следите за динамикой Signet Jewelers Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SIG
- Taylor Swift Said Yes—And This Stock Got Swept Off Its Feet - Signet Jewelers (NYSE:SIG)
- Signet Jewelers stock price target raised to $100 from $90 at BofA
- Wells Fargo raises Signet Jewelers stock price target to $90 on strong Q2
- Company News for Sep 3, 2025
- Dow Tumbles Around 250 Points: Investor Sentiment Edges Higher, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Salesforce (NYSE:CRM)
- Signet Jewelers Lifts 2026 Outlook
- Signet Jewelers: Surprisingly Resilient, Turning A Corner (NYSE:SIG)
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- What's Going On With Signet Jewelers Stock Today? - Signet Jewelers (NYSE:SIG)
- Signet Jewelers Limited (SIG) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Signet Jewelers: Strong Q2 Doesn't Undermine Lab-Grown Concern Yet (NYSE:SIG)
- Wall Street Lunch: PepsiCo Gains On News Of Elliott Investment's $4B Stake (undefined:PEP)
- Signet Tops Buy Point On Q2 Beat. Is This Chart Pattern Viable?
- Signet Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Same-Store Sales Up Y/Y
- Nasdaq Down 1%; Signet Jewelers Earnings Top Views - Celularity (NASDAQ:CELU), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Earnings call transcript: Signet Jewelers Q2 2025 beats EPS expectations
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Diamonds are selling again, as Signet sees sales growth. The stock has been surging.
- Top Stocks With Earnings This Week: Broadcom, NIO And More - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Signet (SIG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Signet Jewelers Posts 29% EPS Jump in Q2
- Signet Jewelers earnings beat by $0.37, revenue topped estimates
- Signet Jewelers shares jump as Q2 results top estimates, outlook raised
Дневной диапазон
90.24 92.69
Годовой диапазон
45.55 106.28
- Предыдущее закрытие
- 92.37
- Open
- 92.41
- Bid
- 92.45
- Ask
- 92.75
- Low
- 90.24
- High
- 92.69
- Объем
- 1.148 K
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 2.00%
- 6-месячное изменение
- 55.64%
- Годовое изменение
- -6.05%
