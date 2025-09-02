FiyatlarBölümler
SIG: Signet Jewelers Limited

95.79 USD 1.07 (1.10%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SIG fiyatı bugün -1.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.70 ve Yüksek fiyatı olarak 96.56 aralığında işlem gördü.

Signet Jewelers Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
94.70 96.56
Yıllık aralık
45.55 106.28
Önceki kapanış
96.86
Açılış
96.56
Satış
95.79
Alış
96.09
Düşük
94.70
Yüksek
96.56
Hacim
1.054 K
Günlük değişim
-1.10%
Aylık değişim
5.68%
6 aylık değişim
61.26%
Yıllık değişim
-2.65%
21 Eylül, Pazar