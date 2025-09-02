KurseKategorien
Währungen / SIG
Zurück zum Aktien

SIG: Signet Jewelers Limited

96.86 USD 2.30 (2.43%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SIG hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.74 bis zu einem Hoch von 97.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Signet Jewelers Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SIG News

Tagesspanne
94.74 97.88
Jahresspanne
45.55 106.28
Vorheriger Schlusskurs
94.56
Eröffnung
95.64
Bid
96.86
Ask
97.16
Tief
94.74
Hoch
97.88
Volumen
1.718 K
Tagesänderung
2.43%
Monatsänderung
6.86%
6-Monatsänderung
63.06%
Jahresänderung
-1.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K