SIG: Signet Jewelers Limited
96.86 USD 2.30 (2.43%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIG hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.74 bis zu einem Hoch von 97.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Signet Jewelers Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
94.74 97.88
Jahresspanne
45.55 106.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.56
- Eröffnung
- 95.64
- Bid
- 96.86
- Ask
- 97.16
- Tief
- 94.74
- Hoch
- 97.88
- Volumen
- 1.718 K
- Tagesänderung
- 2.43%
- Monatsänderung
- 6.86%
- 6-Monatsänderung
- 63.06%
- Jahresänderung
- -1.57%
