QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.

25.3550 USD 1.9050 (6.99%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do QBTS-WT para hoje mudou para -6.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.0100 e o mais alto foi 30.0000.

Veja a dinâmica do par de moedas D-Wave Quantum Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de QBTS-WT hoje?

Hoje D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) está avaliado em 25.3550. O instrumento é negociado dentro de -6.99%, o fechamento de ontem foi 27.2600, e o volume de negociação atingiu 185. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QBTS-WT em tempo real.

As ações de D-Wave Quantum Inc. pagam dividendos?

Atualmente D-Wave Quantum Inc. está avaliado em 25.3550. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25772.45% e USD. Monitore os movimentos de QBTS-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de QBTS-WT?

Você pode comprar ações de D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) pelo preço atual 25.3550. Ordens geralmente são executadas perto de 25.3550 ou 25.3580, enquanto 185 e -8.79% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QBTS-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de QBTS-WT?

Investir em D-Wave Quantum Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0799 - 30.4600 e o preço atual 25.3550. Muitos comparam 136.74% e 537.06% antes de enviar ordens em 25.3550 ou 25.3580. Estude as mudanças diárias de preço de QBTS-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações D-Wave Quantum Inc.?

O maior preço de D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) no último ano foi 30.4600. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0799 - 30.4600, e a comparação com 27.2600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de D-Wave Quantum Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações D-Wave Quantum Inc.?

O menor preço de D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) no ano foi 0.0799. A comparação com o preço atual 25.3550 e 0.0799 - 30.4600 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QBTS-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de QBTS-WT?

No passado D-Wave Quantum Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.2600 e 25772.45% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.0100 30.0000
Faixa anual
0.0799 30.4600
Fechamento anterior
27.2600
Open
27.8000
Bid
25.3550
Ask
25.3580
Low
25.0100
High
30.0000
Volume
185
Mudança diária
-6.99%
Mudança mensal
136.74%
Mudança de 6 meses
537.06%
Mudança anual
25772.45%
