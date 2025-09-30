- Visão do mercado
QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.
A taxa do QBTS-WT para hoje mudou para -6.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.0100 e o mais alto foi 30.0000.
Veja a dinâmica do par de moedas D-Wave Quantum Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de QBTS-WT hoje?
Hoje D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) está avaliado em 25.3550. O instrumento é negociado dentro de -6.99%, o fechamento de ontem foi 27.2600, e o volume de negociação atingiu 185. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QBTS-WT em tempo real.
As ações de D-Wave Quantum Inc. pagam dividendos?
Atualmente D-Wave Quantum Inc. está avaliado em 25.3550. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25772.45% e USD. Monitore os movimentos de QBTS-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de QBTS-WT?
Você pode comprar ações de D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) pelo preço atual 25.3550. Ordens geralmente são executadas perto de 25.3550 ou 25.3580, enquanto 185 e -8.79% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QBTS-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de QBTS-WT?
Investir em D-Wave Quantum Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0799 - 30.4600 e o preço atual 25.3550. Muitos comparam 136.74% e 537.06% antes de enviar ordens em 25.3550 ou 25.3580. Estude as mudanças diárias de preço de QBTS-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações D-Wave Quantum Inc.?
O maior preço de D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) no último ano foi 30.4600. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0799 - 30.4600, e a comparação com 27.2600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de D-Wave Quantum Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações D-Wave Quantum Inc.?
O menor preço de D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) no ano foi 0.0799. A comparação com o preço atual 25.3550 e 0.0799 - 30.4600 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QBTS-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de QBTS-WT?
No passado D-Wave Quantum Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.2600 e 25772.45% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.2600
- Open
- 27.8000
- Bid
- 25.3550
- Ask
- 25.3580
- Low
- 25.0100
- High
- 30.0000
- Volume
- 185
- Mudança diária
- -6.99%
- Mudança mensal
- 136.74%
- Mudança de 6 meses
- 537.06%
- Mudança anual
- 25772.45%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4