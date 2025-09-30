KurseKategorien
QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.

25.3550 USD 1.9050 (6.99%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QBTS-WT hat sich für heute um -6.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.0100 bis zu einem Hoch von 30.0000 gehandelt.

Verfolgen Sie die D-Wave Quantum Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von QBTS-WT heute?

Die Aktie von D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) notiert heute bei 25.3550. Sie wird innerhalb einer Spanne von -6.99% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.2600 und das Handelsvolumen erreichte 185. Das Live-Chart von QBTS-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie QBTS-WT Dividenden?

D-Wave Quantum Inc. wird derzeit mit 25.3550 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25772.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QBTS-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich QBTS-WT-Aktien?

Sie können Aktien von D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) zum aktuellen Kurs von 25.3550 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.3550 oder 25.3580 platziert, während 185 und -8.79% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QBTS-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in QBTS-WT-Aktien?

Bei einer Investition in D-Wave Quantum Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0799 - 30.4600 und der aktuelle Kurs 25.3550 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 136.74% und 537.06%, bevor sie Orders zu 25.3550 oder 25.3580 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QBTS-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von D-Wave Quantum Inc.?

Der höchste Kurs von D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) im vergangenen Jahr lag bei 30.4600. Innerhalb von 0.0799 - 30.4600 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.2600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von D-Wave Quantum Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von D-Wave Quantum Inc.?

Der niedrigste Kurs von D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0799. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.3550 und der Spanne 0.0799 - 30.4600 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QBTS-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von QBTS-WT statt?

D-Wave Quantum Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.2600 und 25772.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.0100 30.0000
Jahresspanne
0.0799 30.4600
Vorheriger Schlusskurs
27.2600
Eröffnung
27.8000
Bid
25.3550
Ask
25.3580
Tief
25.0100
Hoch
30.0000
Volumen
185
Tagesänderung
-6.99%
Monatsänderung
136.74%
6-Monatsänderung
537.06%
Jahresänderung
25772.45%
