- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.
Der Wechselkurs von QBTS-WT hat sich für heute um -6.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.0100 bis zu einem Hoch von 30.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die D-Wave Quantum Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von QBTS-WT heute?
Die Aktie von D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) notiert heute bei 25.3550. Sie wird innerhalb einer Spanne von -6.99% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.2600 und das Handelsvolumen erreichte 185. Das Live-Chart von QBTS-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie QBTS-WT Dividenden?
D-Wave Quantum Inc. wird derzeit mit 25.3550 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25772.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QBTS-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich QBTS-WT-Aktien?
Sie können Aktien von D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) zum aktuellen Kurs von 25.3550 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.3550 oder 25.3580 platziert, während 185 und -8.79% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QBTS-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in QBTS-WT-Aktien?
Bei einer Investition in D-Wave Quantum Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0799 - 30.4600 und der aktuelle Kurs 25.3550 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 136.74% und 537.06%, bevor sie Orders zu 25.3550 oder 25.3580 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QBTS-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von D-Wave Quantum Inc.?
Der höchste Kurs von D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) im vergangenen Jahr lag bei 30.4600. Innerhalb von 0.0799 - 30.4600 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.2600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von D-Wave Quantum Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von D-Wave Quantum Inc.?
Der niedrigste Kurs von D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0799. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.3550 und der Spanne 0.0799 - 30.4600 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QBTS-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von QBTS-WT statt?
D-Wave Quantum Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.2600 und 25772.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.2600
- Eröffnung
- 27.8000
- Bid
- 25.3550
- Ask
- 25.3580
- Tief
- 25.0100
- Hoch
- 30.0000
- Volumen
- 185
- Tagesänderung
- -6.99%
- Monatsänderung
- 136.74%
- 6-Monatsänderung
- 537.06%
- Jahresänderung
- 25772.45%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4