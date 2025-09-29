クォートセクション
QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.

25.3550 USD 1.9050 (6.99%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QBTS-WTの今日の為替レートは、-6.99%変化しました。日中、通貨は1あたり25.0100の安値と30.0000の高値で取引されました。

D-Wave Quantum Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

QBTS-WT株の現在の価格は？

D-Wave Quantum Inc.の株価は本日25.3550です。-6.99%内で取引され、前日の終値は27.2600、取引量は185に達しました。QBTS-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

D-Wave Quantum Inc.の株は配当を出しますか？

D-Wave Quantum Inc.の現在の価格は25.3550です。配当方針は会社によりますが、投資家は25772.45%やUSDにも注目します。QBTS-WTの動きはライブチャートで確認できます。

QBTS-WT株を買う方法は？

D-Wave Quantum Inc.の株は現在25.3550で購入可能です。注文は通常25.3550または25.3580付近で行われ、185や-8.79%が市場の動きを示します。QBTS-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

QBTS-WT株に投資する方法は？

D-Wave Quantum Inc.への投資では、年間の値幅0.0799 - 30.4600と現在の25.3550を考慮します。注文は多くの場合25.3550や25.3580で行われる前に、136.74%や537.06%と比較されます。QBTS-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

D-Wave Quantum Inc.の株の最高値は？

D-Wave Quantum Inc.の過去1年の最高値は30.4600でした。0.0799 - 30.4600内で株価は大きく変動し、27.2600と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。D-Wave Quantum Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

D-Wave Quantum Inc.の株の最低値は？

D-Wave Quantum Inc.(QBTS-WT)の年間最安値は0.0799でした。現在の25.3550や0.0799 - 30.4600と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QBTS-WTの動きはライブチャートで確認できます。

QBTS-WTの株式分割はいつ行われましたか？

D-Wave Quantum Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.2600、25772.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.0100 30.0000
1年のレンジ
0.0799 30.4600
以前の終値
27.2600
始値
27.8000
買値
25.3550
買値
25.3580
安値
25.0100
高値
30.0000
出来高
185
1日の変化
-6.99%
1ヶ月の変化
136.74%
6ヶ月の変化
537.06%
1年の変化
25772.45%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待