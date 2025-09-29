- 概要
QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.
QBTS-WTの今日の為替レートは、-6.99%変化しました。日中、通貨は1あたり25.0100の安値と30.0000の高値で取引されました。
D-Wave Quantum Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
QBTS-WT株の現在の価格は？
D-Wave Quantum Inc.の株価は本日25.3550です。-6.99%内で取引され、前日の終値は27.2600、取引量は185に達しました。QBTS-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
D-Wave Quantum Inc.の株は配当を出しますか？
D-Wave Quantum Inc.の現在の価格は25.3550です。配当方針は会社によりますが、投資家は25772.45%やUSDにも注目します。QBTS-WTの動きはライブチャートで確認できます。
QBTS-WT株を買う方法は？
D-Wave Quantum Inc.の株は現在25.3550で購入可能です。注文は通常25.3550または25.3580付近で行われ、185や-8.79%が市場の動きを示します。QBTS-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
QBTS-WT株に投資する方法は？
D-Wave Quantum Inc.への投資では、年間の値幅0.0799 - 30.4600と現在の25.3550を考慮します。注文は多くの場合25.3550や25.3580で行われる前に、136.74%や537.06%と比較されます。QBTS-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
D-Wave Quantum Inc.の株の最高値は？
D-Wave Quantum Inc.の過去1年の最高値は30.4600でした。0.0799 - 30.4600内で株価は大きく変動し、27.2600と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。D-Wave Quantum Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
D-Wave Quantum Inc.の株の最低値は？
D-Wave Quantum Inc.(QBTS-WT)の年間最安値は0.0799でした。現在の25.3550や0.0799 - 30.4600と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QBTS-WTの動きはライブチャートで確認できます。
QBTS-WTの株式分割はいつ行われましたか？
D-Wave Quantum Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.2600、25772.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.2600
- 始値
- 27.8000
- 買値
- 25.3550
- 買値
- 25.3580
- 安値
- 25.0100
- 高値
- 30.0000
- 出来高
- 185
- 1日の変化
- -6.99%
- 1ヶ月の変化
- 136.74%
- 6ヶ月の変化
- 537.06%
- 1年の変化
- 25772.45%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前