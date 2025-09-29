- Обзор рынка
QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.
Курс QBTS-WT за сегодня изменился на -6.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.0100, а максимальная — 30.0000.
Следите за динамикой D-Wave Quantum Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QBTS-WT сегодня?
D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) сегодня оценивается на уровне 25.3550. Инструмент торгуется в пределах -6.99%, вчерашнее закрытие составило 27.2600, а торговый объем достиг 185. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBTS-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям D-Wave Quantum Inc.?
D-Wave Quantum Inc. в настоящее время оценивается в 25.3550. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25772.45% и USD. Отслеживайте движения QBTS-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции QBTS-WT?
Вы можете купить акции D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) по текущей цене 25.3550. Ордера обычно размещаются около 25.3550 или 25.3580, тогда как 185 и -8.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBTS-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QBTS-WT?
Инвестирование в D-Wave Quantum Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0799 - 30.4600 и текущей цены 25.3550. Многие сравнивают 136.74% и 537.06% перед размещением ордеров на 25.3550 или 25.3580. Изучайте ежедневные изменения цены QBTS-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции D-Wave Quantum Inc.?
Самая высокая цена D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) за последний год составила 30.4600. Акции заметно колебались в пределах 0.0799 - 30.4600, сравнение с 27.2600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику D-Wave Quantum Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции D-Wave Quantum Inc.?
Самая низкая цена D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) за год составила 0.0799. Сравнение с текущими 25.3550 и 0.0799 - 30.4600 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBTS-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QBTS-WT?
В прошлом D-Wave Quantum Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.2600 и 25772.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.2600
- Open
- 27.8000
- Bid
- 25.3550
- Ask
- 25.3580
- Low
- 25.0100
- High
- 30.0000
- Объем
- 185
- Дневное изменение
- -6.99%
- Месячное изменение
- 136.74%
- 6-месячное изменение
- 537.06%
- Годовое изменение
- 25772.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%