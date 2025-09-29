КотировкиРазделы
QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.

25.3550 USD 1.9050 (6.99%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QBTS-WT за сегодня изменился на -6.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.0100, а максимальная — 30.0000.

Следите за динамикой D-Wave Quantum Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.0100 30.0000
Годовой диапазон
0.0799 30.4600
Предыдущее закрытие
27.2600
Open
27.8000
Bid
25.3550
Ask
25.3580
Low
25.0100
High
30.0000
Объем
185
Дневное изменение
-6.99%
Месячное изменение
136.74%
6-месячное изменение
537.06%
Годовое изменение
25772.45%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.