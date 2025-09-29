- Panorámica
QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.
El tipo de cambio de QBTS-WT de hoy ha cambiado un -6.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.0100, mientras que el máximo ha alcanzado 30.0000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas D-Wave Quantum Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de QBTS-WT hoy?
D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) se evalúa hoy en 25.3550. El instrumento se negocia dentro de -6.99%; el cierre de ayer ha sido 27.2600 y el volumen comercial ha alcanzado 185. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QBTS-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de D-Wave Quantum Inc.?
D-Wave Quantum Inc. se evalúa actualmente en 25.3550. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 25772.45% y USD. Monitoree los movimientos de QBTS-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de QBTS-WT?
Puede comprar acciones de D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) al precio actual de 25.3550. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.3550 o 25.3580, mientras que 185 y -8.79% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QBTS-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de QBTS-WT?
Invertir en D-Wave Quantum Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0799 - 30.4600 y el precio actual 25.3550. Muchos comparan 136.74% y 537.06% antes de colocar órdenes en 25.3550 o 25.3580. Estudie los cambios diarios de precios de QBTS-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de D-Wave Quantum Inc.?
El precio más alto de D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) en el último año ha sido 30.4600. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0799 - 30.4600, una comparación con 27.2600 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de D-Wave Quantum Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de D-Wave Quantum Inc.?
El precio más bajo de D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) para el año ha sido 0.0799. La comparación con los actuales 25.3550 y 0.0799 - 30.4600 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QBTS-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QBTS-WT?
En el pasado, D-Wave Quantum Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.2600 y 25772.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.2600
- Open
- 27.8000
- Bid
- 25.3550
- Ask
- 25.3580
- Low
- 25.0100
- High
- 30.0000
- Volumen
- 185
- Cambio diario
- -6.99%
- Cambio mensual
- 136.74%
- Cambio a 6 meses
- 537.06%
- Cambio anual
- 25772.45%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
