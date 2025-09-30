QuotazioniSezioni
QBTS-WT
QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.

25.3550 USD 1.9050 (6.99%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QBTS-WT ha avuto una variazione del -6.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.0100 e ad un massimo di 30.0000.

Segui le dinamiche di D-Wave Quantum Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni QBTS-WT oggi?

Oggi le azioni D-Wave Quantum Inc. sono prezzate a 25.3550. Viene scambiato all'interno di -6.99%, la chiusura di ieri è stata 27.2600 e il volume degli scambi ha raggiunto 185. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QBTS-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni D-Wave Quantum Inc. pagano dividendi?

D-Wave Quantum Inc. è attualmente valutato a 25.3550. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25772.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QBTS-WT.

Come acquistare azioni QBTS-WT?

Puoi acquistare azioni D-Wave Quantum Inc. al prezzo attuale di 25.3550. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.3550 o 25.3580, mentre 185 e -8.79% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QBTS-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni QBTS-WT?

Investire in D-Wave Quantum Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0799 - 30.4600 e il prezzo attuale 25.3550. Molti confrontano 136.74% e 537.06% prima di effettuare ordini su 25.3550 o 25.3580. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QBTS-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni D-Wave Quantum Inc.?

Il prezzo massimo di D-Wave Quantum Inc. nell'ultimo anno è stato 30.4600. All'interno di 0.0799 - 30.4600, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.2600 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di D-Wave Quantum Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni D-Wave Quantum Inc.?

Il prezzo più basso di D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0799. Confrontandolo con gli attuali 25.3550 e 0.0799 - 30.4600 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QBTS-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QBTS-WT?

D-Wave Quantum Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.2600 e 25772.45%.

Intervallo Giornaliero
25.0100 30.0000
Intervallo Annuale
0.0799 30.4600
Chiusura Precedente
27.2600
Apertura
27.8000
Bid
25.3550
Ask
25.3580
Minimo
25.0100
Massimo
30.0000
Volume
185
Variazione giornaliera
-6.99%
Variazione Mensile
136.74%
Variazione Semestrale
537.06%
Variazione Annuale
25772.45%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4