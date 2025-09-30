- Aperçu
QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.
Le taux de change de QBTS-WT a changé de -6.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.0100 et à un maximum de 30.0000.
Suivez la dynamique D-Wave Quantum Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action QBTS-WT aujourd'hui ?
L'action D-Wave Quantum Inc. est cotée à 25.3550 aujourd'hui. Elle se négocie dans -6.99%, a clôturé hier à 27.2600 et son volume d'échange a atteint 185. Le graphique en temps réel du cours de QBTS-WT présente ces mises à jour.
L'action D-Wave Quantum Inc. verse-t-elle des dividendes ?
D-Wave Quantum Inc. est actuellement valorisé à 25.3550. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25772.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QBTS-WT.
Comment acheter des actions QBTS-WT ?
Vous pouvez acheter des actions D-Wave Quantum Inc. au cours actuel de 25.3550. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.3550 ou de 25.3580, le 185 et le -8.79% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QBTS-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action QBTS-WT ?
Investir dans D-Wave Quantum Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0799 - 30.4600 et le prix actuel 25.3550. Beaucoup comparent 136.74% et 537.06% avant de passer des ordres à 25.3550 ou 25.3580. Consultez le graphique du cours de QBTS-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action D-Wave Quantum Inc. ?
Le cours le plus élevé de D-Wave Quantum Inc. l'année dernière était 30.4600. Au cours de 0.0799 - 30.4600, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.2600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de D-Wave Quantum Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action D-Wave Quantum Inc. ?
Le cours le plus bas de D-Wave Quantum Inc. (QBTS-WT) sur l'année a été 0.0799. Sa comparaison avec 25.3550 et 0.0799 - 30.4600 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QBTS-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action QBTS-WT a-t-elle été divisée ?
D-Wave Quantum Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.2600 et 25772.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.2600
- Ouverture
- 27.8000
- Bid
- 25.3550
- Ask
- 25.3580
- Plus Bas
- 25.0100
- Plus Haut
- 30.0000
- Volume
- 185
- Changement quotidien
- -6.99%
- Changement Mensuel
- 136.74%
- Changement à 6 Mois
- 537.06%
- Changement Annuel
- 25772.45%
