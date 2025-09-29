报价部分
货币 / QBTS-WT
QBTS-WT: D-Wave Quantum Inc.

25.3550 USD 1.9050 (6.99%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日QBTS-WT汇率已更改-6.99%。当日，交易品种以低点25.0100和高点30.0000进行交易。

关注D-Wave Quantum Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

QBTS-WT股票今天的价格是多少？

D-Wave Quantum Inc.股票今天的定价为25.3550。它在-6.99%范围内交易，昨天的收盘价为27.2600，交易量达到185。QBTS-WT的实时价格图表显示了这些更新。

D-Wave Quantum Inc.股票是否支付股息？

D-Wave Quantum Inc.目前的价值为25.3550。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25772.45%和USD。实时查看图表以跟踪QBTS-WT走势。

如何购买QBTS-WT股票？

您可以以25.3550的当前价格购买D-Wave Quantum Inc.股票。订单通常设置在25.3550或25.3580附近，而185和-8.79%显示市场活动。立即关注QBTS-WT的实时图表更新。

如何投资QBTS-WT股票？

投资D-Wave Quantum Inc.需要考虑年度范围0.0799 - 30.4600和当前价格25.3550。许多人在以25.3550或25.3580下订单之前，会比较136.74%和。实时查看QBTS-WT价格图表，了解每日变化。

D-Wave Quantum Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，D-Wave Quantum Inc.的最高价格是30.4600。在0.0799 - 30.4600内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪D-Wave Quantum Inc.的绩效。

D-Wave Quantum Inc.股票的最低价格是多少？

D-Wave Quantum Inc.（QBTS-WT）的最低价格为0.0799。将其与当前的25.3550和0.0799 - 30.4600进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBTS-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QBTS-WT股票是什么时候拆分的？

D-Wave Quantum Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.2600和25772.45%中可见。

日范围
25.0100 30.0000
年范围
0.0799 30.4600
前一天收盘价
27.2600
开盘价
27.8000
卖价
25.3550
买价
25.3580
最低价
25.0100
最高价
30.0000
交易量
185
日变化
-6.99%
月变化
136.74%
6个月变化
537.06%
年变化
25772.45%
