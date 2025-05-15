Moedas / PRZO
PRZO: ParaZero Technologies Ltd
1.62 USD 0.12 (8.00%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRZO para hoje mudou para 8.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.55 e o mais alto foi 1.64.
Veja a dinâmica do par de moedas ParaZero Technologies Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PRZO Notícias
- ParaZero completes successful blood delivery trial with Israeli agencies
- ParaZero completes successful homeland security trial of drone defense system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in Israeli trial
- ParaZero completes field trial of enhanced drone defense system
- Israeli defense firms get approval to market precision airdrop system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in demo
- ParaZero names Ariel Alon as new CEO, effective immediately
- ParaZero stock gains after successful drone defense demonstration
- ParaZero receives follow-on order for drone safety systems in Australia
- ParaZero regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- ParaZero completes 50 consecutive DropAir delivery tests
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- ParaZero showcases drone safety and delivery systems at U.S. security event
- ParaZero secures European drone safety system order
- ParaZero to Present Next-Generation Drone Safety Innovations & New CUAS Net Launcher at XPONENTIAL 2025
Faixa diária
1.55 1.64
Faixa anual
0.53 3.16
- Fechamento anterior
- 1.50
- Open
- 1.55
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Low
- 1.55
- High
- 1.64
- Volume
- 1.257 K
- Mudança diária
- 8.00%
- Mudança mensal
- 17.39%
- Mudança de 6 meses
- 116.00%
- Mudança anual
- 170.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh