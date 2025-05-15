Валюты / PRZO
PRZO: ParaZero Technologies Ltd
1.42 USD 0.04 (2.74%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRZO за сегодня изменился на -2.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.40, а максимальная — 1.47.
Следите за динамикой ParaZero Technologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRZO
- ParaZero completes successful blood delivery trial with Israeli agencies
- ParaZero completes successful homeland security trial of drone defense system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in Israeli trial
- ParaZero completes field trial of enhanced drone defense system
- Israeli defense firms get approval to market precision airdrop system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in demo
- ParaZero names Ariel Alon as new CEO, effective immediately
- ParaZero stock gains after successful drone defense demonstration
- ParaZero receives follow-on order for drone safety systems in Australia
- ParaZero regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- ParaZero completes 50 consecutive DropAir delivery tests
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- ParaZero showcases drone safety and delivery systems at U.S. security event
- ParaZero secures European drone safety system order
- ParaZero to Present Next-Generation Drone Safety Innovations & New CUAS Net Launcher at XPONENTIAL 2025
Дневной диапазон
1.40 1.47
Годовой диапазон
0.53 3.16
- Предыдущее закрытие
- 1.46
- Open
- 1.46
- Bid
- 1.42
- Ask
- 1.72
- Low
- 1.40
- High
- 1.47
- Объем
- 741
- Дневное изменение
- -2.74%
- Месячное изменение
- 2.90%
- 6-месячное изменение
- 89.33%
- Годовое изменение
- 136.67%
