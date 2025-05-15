Divisas / PRZO
PRZO: ParaZero Technologies Ltd
1.50 USD 0.08 (5.63%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRZO de hoy ha cambiado un 5.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.41, mientras que el máximo ha alcanzado 1.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ParaZero Technologies Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PRZO News
- ParaZero completes successful blood delivery trial with Israeli agencies
- ParaZero completes successful homeland security trial of drone defense system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in Israeli trial
- ParaZero completes field trial of enhanced drone defense system
- Israeli defense firms get approval to market precision airdrop system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in demo
- ParaZero names Ariel Alon as new CEO, effective immediately
- ParaZero stock gains after successful drone defense demonstration
- ParaZero receives follow-on order for drone safety systems in Australia
- ParaZero regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- ParaZero completes 50 consecutive DropAir delivery tests
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- ParaZero showcases drone safety and delivery systems at U.S. security event
- ParaZero secures European drone safety system order
- ParaZero to Present Next-Generation Drone Safety Innovations & New CUAS Net Launcher at XPONENTIAL 2025
Rango diario
1.41 1.51
Rango anual
0.53 3.16
- Cierres anteriores
- 1.42
- Open
- 1.43
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Low
- 1.41
- High
- 1.51
- Volumen
- 742
- Cambio diario
- 5.63%
- Cambio mensual
- 8.70%
- Cambio a 6 meses
- 100.00%
- Cambio anual
- 150.00%
