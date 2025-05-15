통화 / PRZO
PRZO: ParaZero Technologies Ltd
1.72 USD 0.10 (6.17%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRZO 환율이 오늘 6.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.64이고 고가는 1.72이었습니다.
ParaZero Technologies Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PRZO News
- ParaZero completes successful blood delivery trial with Israeli agencies
- ParaZero completes successful homeland security trial of drone defense system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in Israeli trial
- ParaZero completes field trial of enhanced drone defense system
- Israeli defense firms get approval to market precision airdrop system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in demo
- ParaZero names Ariel Alon as new CEO, effective immediately
- ParaZero stock gains after successful drone defense demonstration
- ParaZero receives follow-on order for drone safety systems in Australia
- ParaZero regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- ParaZero completes 50 consecutive DropAir delivery tests
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- ParaZero showcases drone safety and delivery systems at U.S. security event
- ParaZero secures European drone safety system order
- ParaZero to Present Next-Generation Drone Safety Innovations & New CUAS Net Launcher at XPONENTIAL 2025
일일 변동 비율
1.64 1.72
년간 변동
0.53 3.16
- 이전 종가
- 1.62
- 시가
- 1.66
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- 저가
- 1.64
- 고가
- 1.72
- 볼륨
- 1.291 K
- 일일 변동
- 6.17%
- 월 변동
- 24.64%
- 6개월 변동
- 129.33%
- 년간 변동율
- 186.67%
20 9월, 토요일