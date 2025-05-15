Dövizler / PRZO
PRZO: ParaZero Technologies Ltd
1.72 USD 0.10 (6.17%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRZO fiyatı bugün 6.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.64 ve Yüksek fiyatı olarak 1.72 aralığında işlem gördü.
ParaZero Technologies Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PRZO haberleri
- ParaZero completes successful blood delivery trial with Israeli agencies
- ParaZero completes successful homeland security trial of drone defense system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in Israeli trial
- ParaZero completes field trial of enhanced drone defense system
- Israeli defense firms get approval to market precision airdrop system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in demo
- ParaZero names Ariel Alon as new CEO, effective immediately
- ParaZero stock gains after successful drone defense demonstration
- ParaZero receives follow-on order for drone safety systems in Australia
- ParaZero regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- ParaZero completes 50 consecutive DropAir delivery tests
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- ParaZero showcases drone safety and delivery systems at U.S. security event
- ParaZero secures European drone safety system order
- ParaZero to Present Next-Generation Drone Safety Innovations & New CUAS Net Launcher at XPONENTIAL 2025
Günlük aralık
1.64 1.72
Yıllık aralık
0.53 3.16
- Önceki kapanış
- 1.62
- Açılış
- 1.66
- Satış
- 1.72
- Alış
- 2.02
- Düşük
- 1.64
- Yüksek
- 1.72
- Hacim
- 1.291 K
- Günlük değişim
- 6.17%
- Aylık değişim
- 24.64%
- 6 aylık değişim
- 129.33%
- Yıllık değişim
- 186.67%
21 Eylül, Pazar