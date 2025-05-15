Valute / PRZO
PRZO: ParaZero Technologies Ltd
1.72 USD 0.10 (6.17%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRZO ha avuto una variazione del 6.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.64 e ad un massimo di 1.72.
Segui le dinamiche di ParaZero Technologies Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PRZO News
- ParaZero completes successful blood delivery trial with Israeli agencies
- ParaZero completes successful homeland security trial of drone defense system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in Israeli trial
- ParaZero completes field trial of enhanced drone defense system
- Israeli defense firms get approval to market precision airdrop system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in demo
- ParaZero names Ariel Alon as new CEO, effective immediately
- ParaZero stock gains after successful drone defense demonstration
- ParaZero receives follow-on order for drone safety systems in Australia
- ParaZero regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- ParaZero completes 50 consecutive DropAir delivery tests
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- ParaZero showcases drone safety and delivery systems at U.S. security event
- ParaZero secures European drone safety system order
- ParaZero to Present Next-Generation Drone Safety Innovations & New CUAS Net Launcher at XPONENTIAL 2025
Intervallo Giornaliero
1.64 1.72
Intervallo Annuale
0.53 3.16
- Chiusura Precedente
- 1.62
- Apertura
- 1.66
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- Minimo
- 1.64
- Massimo
- 1.72
- Volume
- 1.291 K
- Variazione giornaliera
- 6.17%
- Variazione Mensile
- 24.64%
- Variazione Semestrale
- 129.33%
- Variazione Annuale
- 186.67%
21 settembre, domenica