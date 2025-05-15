货币 / PRZO
PRZO: ParaZero Technologies Ltd
1.50 USD 0.08 (5.63%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRZO汇率已更改5.63%。当日，交易品种以低点1.41和高点1.51进行交易。
关注ParaZero Technologies Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRZO新闻
- ParaZero completes successful blood delivery trial with Israeli agencies
- ParaZero completes successful homeland security trial of drone defense system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in Israeli trial
- ParaZero completes field trial of enhanced drone defense system
- Israeli defense firms get approval to market precision airdrop system
- ParaZero completes field trial of enhanced drone defense system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in demo
- ParaZero names Ariel Alon as new CEO, effective immediately
- ParaZero stock gains after successful drone defense demonstration
- ParaZero receives follow-on order for drone safety systems in Australia
- ParaZero regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- ParaZero completes 50 consecutive DropAir delivery tests
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- ParaZero showcases drone safety and delivery systems at U.S. security event
- ParaZero secures European drone safety system order
- ParaZero to Present Next-Generation Drone Safety Innovations & New CUAS Net Launcher at XPONENTIAL 2025
- ParaZero to Present Next-Generation Drone Safety Innovations & New CUAS Net Launcher at XPONENTIAL 2025
日范围
1.41 1.51
年范围
0.53 3.16
- 前一天收盘价
- 1.42
- 开盘价
- 1.43
- 卖价
- 1.50
- 买价
- 1.80
- 最低价
- 1.41
- 最高价
- 1.51
- 交易量
- 702
- 日变化
- 5.63%
- 月变化
- 8.70%
- 6个月变化
- 100.00%
- 年变化
- 150.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值