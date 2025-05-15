Devises / PRZO
PRZO: ParaZero Technologies Ltd
1.72 USD 0.10 (6.17%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PRZO a changé de 6.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.64 et à un maximum de 1.72.
Suivez la dynamique ParaZero Technologies Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PRZO Nouvelles
- ParaZero completes successful blood delivery trial with Israeli agencies
- ParaZero completes successful homeland security trial of drone defense system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in Israeli trial
- ParaZero completes field trial of enhanced drone defense system
- Israeli defense firms get approval to market precision airdrop system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in demo
- ParaZero names Ariel Alon as new CEO, effective immediately
- ParaZero stock gains after successful drone defense demonstration
- ParaZero receives follow-on order for drone safety systems in Australia
- ParaZero regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- ParaZero completes 50 consecutive DropAir delivery tests
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- ParaZero showcases drone safety and delivery systems at U.S. security event
- ParaZero secures European drone safety system order
- ParaZero to Present Next-Generation Drone Safety Innovations & New CUAS Net Launcher at XPONENTIAL 2025
Range quotidien
1.64 1.72
Range Annuel
0.53 3.16
- Clôture Précédente
- 1.62
- Ouverture
- 1.66
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- Plus Bas
- 1.64
- Plus Haut
- 1.72
- Volume
- 1.291 K
- Changement quotidien
- 6.17%
- Changement Mensuel
- 24.64%
- Changement à 6 Mois
- 129.33%
- Changement Annuel
- 186.67%
20 septembre, samedi