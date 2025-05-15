通貨 / PRZO
PRZO: ParaZero Technologies Ltd
1.62 USD 0.12 (8.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRZOの今日の為替レートは、8.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.55の安値と1.64の高値で取引されました。
ParaZero Technologies Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PRZO News
- ParaZero completes successful blood delivery trial with Israeli agencies
- ParaZero completes successful homeland security trial of drone defense system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in Israeli trial
- ParaZero completes field trial of enhanced drone defense system
- Israeli defense firms get approval to market precision airdrop system
- ParaZero’s drone defense system achieves 100% success in demo
- ParaZero names Ariel Alon as new CEO, effective immediately
- ParaZero stock gains after successful drone defense demonstration
- ParaZero receives follow-on order for drone safety systems in Australia
- ParaZero regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- ParaZero completes 50 consecutive DropAir delivery tests
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- ParaZero showcases drone safety and delivery systems at U.S. security event
- ParaZero secures European drone safety system order
- ParaZero to Present Next-Generation Drone Safety Innovations & New CUAS Net Launcher at XPONENTIAL 2025
1日のレンジ
1.55 1.64
1年のレンジ
0.53 3.16
- 以前の終値
- 1.50
- 始値
- 1.55
- 買値
- 1.62
- 買値
- 1.92
- 安値
- 1.55
- 高値
- 1.64
- 出来高
- 1.257 K
- 1日の変化
- 8.00%
- 1ヶ月の変化
- 17.39%
- 6ヶ月の変化
- 116.00%
- 1年の変化
- 170.00%
