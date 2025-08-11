Moedas / PRSO
PRSO: Peraso Inc
1.11 USD 0.04 (3.48%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRSO para hoje mudou para -3.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.09 e o mais alto foi 1.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Peraso Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PRSO Notícias
- Peraso na Cúpula de Investidores do 3º tri: Mudança para liderança em mmWave
- Peraso na IAccess Alpha: Tecnologia sem fio e crescimento no setor de defesa
- Mobix Labs planeja lançar oferta hostil de aquisição para Peraso
- Peraso recebe pedido de US$ 0,9 milhão para módulos sem fio de 60GHz
- Peraso garante US$ 1,1 milhão através de acordo de exercício de warrants
- WeLink selects Peraso’s mmWave tech for urban broadband expansion
- Peraso receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Dow Falls Over 100 Points; US Economy Adds 22,000 Jobs - Hour Loop (NASDAQ:HOUR), Innovation Beverage Group (NASDAQ:IBG)
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Peraso explores strategic alternatives amid Mobix proposal concerns
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Peraso stock rating reiterated at Speculative Buy by Benchmark
- Peraso Q2 2025 slides: customer base doubles despite revenue dip
- Peraso Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRSO)
- Peraso Inc. (PRSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Peraso (PRSO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
Faixa diária
1.09 1.16
Faixa anual
0.52 2.34
- Fechamento anterior
- 1.15
- Open
- 1.14
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Low
- 1.09
- High
- 1.16
- Volume
- 517
- Mudança diária
- -3.48%
- Mudança mensal
- 24.72%
- Mudança de 6 meses
- 52.05%
- Mudança anual
- -20.71%
