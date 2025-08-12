Währungen / PRSO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PRSO: Peraso Inc
1.13 USD 0.02 (1.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRSO hat sich für heute um 1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.08 bis zu einem Hoch von 1.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Peraso Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRSO News
- Peraso auf Investorenkonferenz: Strategischer Schwenk zur Marktführerschaft bei mmWave
- Peraso at Q3 Investor Summit: Shifting to mmWave Leadership
- Peraso: Wachstum im Verteidigungssektor und Fokus auf 60-GHz-Technologie bei Margendruck
- Peraso at IAccess Alpha: Wireless Tech and Defense Growth
- Mobix Labs startet feindliches Übernahmeangebot für Peraso
- Peraso erhält Großauftrag über 0,9 Mio. USD für 60-GHz-Funkmodule
- Peraso receives $0.9 million order for 60GHz wireless modules
- Peraso sichert sich 1,1 Millionen US-Dollar durch Optionsschein-Vereinbarung
- Peraso secures $1.1 million through warrant exercise agreement
- WeLink setzt für Breitbandausbau in Städten auf mmWave-Technologie von Peraso
- WeLink selects Peraso’s mmWave tech for urban broadband expansion
- Peraso receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Dow Falls Over 100 Points; US Economy Adds 22,000 Jobs - Hour Loop (NASDAQ:HOUR), Innovation Beverage Group (NASDAQ:IBG)
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Peraso explores strategic alternatives amid Mobix proposal concerns
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Peraso stock rating reiterated at Speculative Buy by Benchmark
- Peraso Q2 2025 slides: customer base doubles despite revenue dip
- Peraso Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRSO)
- Peraso Inc. (PRSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.08 1.15
Jahresspanne
0.52 2.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.11
- Eröffnung
- 1.12
- Bid
- 1.13
- Ask
- 1.43
- Tief
- 1.08
- Hoch
- 1.15
- Volumen
- 352
- Tagesänderung
- 1.80%
- Monatsänderung
- 26.97%
- 6-Monatsänderung
- 54.79%
- Jahresänderung
- -19.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K