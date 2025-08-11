Valute / PRSO
PRSO: Peraso Inc
1.14 USD 0.03 (2.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRSO ha avuto una variazione del 2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.08 e ad un massimo di 1.15.
Segui le dinamiche di Peraso Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PRSO News
- Peraso al Q3 Investor Summit: Transizione verso la leadership nel mmWave
- Peraso at Q3 Investor Summit: Shifting to mmWave Leadership
- Peraso a IAccess Alpha: Tecnologia wireless e crescita nel settore della difesa
- Peraso at IAccess Alpha: Wireless Tech and Defense Growth
- Mobix Labs lancerà un’offerta pubblica di scambio ostile per Peraso
- Peraso riceve un ordine di 0,9 milioni di dollari per moduli wireless a 60GHz
- Peraso receives $0.9 million order for 60GHz wireless modules
- Peraso ottiene 1,1 milioni di dollari tramite accordo di esercizio warrant
- Peraso secures $1.1 million through warrant exercise agreement
- WeLink selects Peraso’s mmWave tech for urban broadband expansion
- Peraso receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Dow Falls Over 100 Points; US Economy Adds 22,000 Jobs - Hour Loop (NASDAQ:HOUR), Innovation Beverage Group (NASDAQ:IBG)
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Peraso explores strategic alternatives amid Mobix proposal concerns
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Peraso stock rating reiterated at Speculative Buy by Benchmark
- Peraso Q2 2025 slides: customer base doubles despite revenue dip
- Peraso Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRSO)
- Peraso Inc. (PRSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Peraso (PRSO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
Intervallo Giornaliero
1.08 1.15
Intervallo Annuale
0.52 2.34
- 1.11
- 1.12
- 1.14
- 1.44
- 1.08
- 1.15
- 420
- 2.70%
- 28.09%
- 56.16%
- -18.57%
21 settembre, domenica