QuotazioniSezioni
Valute / PRSO
Tornare a Azioni

PRSO: Peraso Inc

1.14 USD 0.03 (2.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRSO ha avuto una variazione del 2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.08 e ad un massimo di 1.15.

Segui le dinamiche di Peraso Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRSO News

Intervallo Giornaliero
1.08 1.15
Intervallo Annuale
0.52 2.34
Chiusura Precedente
1.11
Apertura
1.12
Bid
1.14
Ask
1.44
Minimo
1.08
Massimo
1.15
Volume
420
Variazione giornaliera
2.70%
Variazione Mensile
28.09%
Variazione Semestrale
56.16%
Variazione Annuale
-18.57%
21 settembre, domenica