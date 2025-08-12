Devises / PRSO
PRSO: Peraso Inc
1.14 USD 0.03 (2.70%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PRSO a changé de 2.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.08 et à un maximum de 1.15.
Suivez la dynamique Peraso Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PRSO Nouvelles
- Peraso au Sommet des Investisseurs du T3 : Transition vers le leadership mmWave
- Peraso à IAccess Alpha : Technologie sans fil et croissance dans la défense
- Mobix Labs lance une offre publique d’achat hostile pour Peraso
- Peraso reçoit une commande de 0,9 million $ pour des modules sans fil 60GHz
- Peraso obtient 1,1 million $ grâce à un accord d’exercice de bons de souscription
- WeLink choisit la technologie mmWave de Peraso pour l’expansion du haut débit urbain
Range quotidien
1.08 1.15
Range Annuel
0.52 2.34
- Clôture Précédente
- 1.11
- Ouverture
- 1.12
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Plus Bas
- 1.08
- Plus Haut
- 1.15
- Volume
- 420
- Changement quotidien
- 2.70%
- Changement Mensuel
- 28.09%
- Changement à 6 Mois
- 56.16%
- Changement Annuel
- -18.57%
20 septembre, samedi