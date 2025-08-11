货币 / PRSO
PRSO: Peraso Inc
1.15 USD 0.06 (4.96%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRSO汇率已更改-4.96%。当日，交易品种以低点1.15和高点1.22进行交易。
关注Peraso Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRSO新闻
Peraso在2025年第三季度投资者峰会：转向毫米波领导地位
- Peraso at Q3 Investor Summit: Shifting to mmWave Leadership
Peraso参加IAccess Alpha会议：无线技术与国防增长
- Peraso at IAccess Alpha: Wireless Tech and Defense Growth
Mobix Labs计划对Peraso发起恶意收购要约
Peraso获得价值90万美元的60GHz无线模块订单
- Peraso receives $0.9 million order for 60GHz wireless modules
Peraso通过权证行权协议获得110万美元
- Peraso secures $1.1 million through warrant exercise agreement
- WeLink selects Peraso’s mmWave tech for urban broadband expansion
- Peraso receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Dow Falls Over 100 Points; US Economy Adds 22,000 Jobs - Hour Loop (NASDAQ:HOUR), Innovation Beverage Group (NASDAQ:IBG)
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Peraso explores strategic alternatives amid Mobix proposal concerns
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Peraso stock rating reiterated at Speculative Buy by Benchmark
- Peraso Q2 2025 slides: customer base doubles despite revenue dip
- Peraso Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRSO)
- Peraso Inc. (PRSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Peraso (PRSO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
日范围
1.15 1.22
年范围
0.52 2.34
- 前一天收盘价
- 1.21
- 开盘价
- 1.22
- 卖价
- 1.15
- 买价
- 1.45
- 最低价
- 1.15
- 最高价
- 1.22
- 交易量
- 480
- 日变化
- -4.96%
- 月变化
- 29.21%
- 6个月变化
- 57.53%
- 年变化
- -17.86%
