PRSO: Peraso Inc
1.11 USD 0.04 (3.48%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRSOの今日の為替レートは、-3.48%変化しました。日中、通貨は1あたり1.09の安値と1.16の高値で取引されました。
Peraso Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRSO News
- ペラソ、Q3投資家サミットでmmWave技術へのシフトを発表
- Peraso at Q3 Investor Summit: Shifting to mmWave Leadership
- Perasoがアクセスアルファで発表：無線技術と防衛分野の成長
- Peraso at IAccess Alpha: Wireless Tech and Defense Growth
- Mobix Labs、Perasoに対する敵対的買収提案を開始へ
- Perasoが60GHz無線モジュールに対して90万ドルの注文を受ける
- Peraso receives $0.9 million order for 60GHz wireless modules
- ペラソ、ワラント行使契約により110万ドルを調達
- Peraso secures $1.1 million through warrant exercise agreement
- WeLink selects Peraso’s mmWave tech for urban broadband expansion
- Peraso receives Nasdaq notice for minimum bid price non-compliance
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Dow Falls Over 100 Points; US Economy Adds 22,000 Jobs - Hour Loop (NASDAQ:HOUR), Innovation Beverage Group (NASDAQ:IBG)
- Peraso Soars Over 80% As Mobix Labs Boosts Buyout Bid, Wins Rail Tech Deal - Peraso (NASDAQ:PRSO), Mobix Labs (NASDAQ:MOBX)
- Peraso stock soars after Mobix Labs adds cash to acquisition offer
- Mobix Labs completes $2.15 million in unregistered equity and debt financings
- Peraso explores strategic alternatives amid Mobix proposal concerns
- Mobix Labs appoints CEO Philip Sansone to board and reports loan guarantee
- Peraso stock rating reiterated at Speculative Buy by Benchmark
- Peraso Q2 2025 slides: customer base doubles despite revenue dip
- Peraso Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRSO)
- Peraso Inc. (PRSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Peraso (PRSO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
1日のレンジ
1.09 1.16
1年のレンジ
0.52 2.34
- 以前の終値
- 1.15
- 始値
- 1.14
- 買値
- 1.11
- 買値
- 1.41
- 安値
- 1.09
- 高値
- 1.16
- 出来高
- 517
- 1日の変化
- -3.48%
- 1ヶ月の変化
- 24.72%
- 6ヶ月の変化
- 52.05%
- 1年の変化
- -20.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K